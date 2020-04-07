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Первая жертва коронавируса в Новосибирске: что известно о погибшем 14 апреля пациенте

сегодня 21:18

Фото Pixabay

Первый пациент с подтверждённым коронавирусом скончался в Новосибирске; мужчине было больше 60 лет и он страдал тяжёлыми заболеваниями.

У первого погибшего от осложнений на фоне коронавирусной инфекции выявили ряд тяжких сопутствующих заболеваний. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил оперативный штаб региона.

Пневмония у 68-летнего пациента развилась на фоне тяжелой сопутствующей патологии сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, сообщает штаб.

Также известно, что мужчина заразился 1 апреля. Затем он в течение недели пытался лечиться самостоятельно — он мужчина не сообщил о заболевании и не обращался за врачебной помощью. 7 апреля ему резко стало хуже. В тяжёлом состоянии мужчину госпитализировали в инфекционную больницу №1, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Спустя ещё неделю мужчина скончался.

О смерти пациента с коронавирусом в Новосибирске стало известно сегодня вечером, 14 апреля. Это первый летальный исход в регионе. Как сообщает штаб, сейчас в области выявлено 46 случаев заражения. 12 из них выздоровели.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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