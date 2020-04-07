Погода в Новосибирске на 14 апреля: яркое солнце и небольшой дождь

сегодня 05:05 Поделиться

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В Новосибирске всё ещё сохраняется тёплая погода; сегодня возможны небольшие осадки.

В Новосибирске 14 апреля будет тепло, но временами пасмурно. Как сообщает Gismeteo.ru, температура воздуха днём прогреется до +15 градусов. Ночью возможно похолодание до +6. Сегодня не ожидается сильного ветра — вероятны порывы до 5 метров в секунду. При этом в первой половине дня может быть немного пасмурно и дождливо. Однако синоптики предполагают, что осадки будут практически незаметны.