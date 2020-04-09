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Погода в Новосибирске на 15 апреля: солнце сменится дождём

сегодня 07:01

Фото с сайта pixabay.com

В Западную Сибирь пришёл антициклон; он принёс в регион пасмурную погоду и осадки – дожди, а при понижении температуры воздух – снег.

Сырую и пасмурную погоду принёс циклон в Новосибирскую область. В среду, 15 апреля, первую половину дня будет светить солнце, а во второй половине дня небо затянется тучами. Ближе к вечеру ожидаются дожди, ночью возможен снег.

По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём +13...+14 градусов, ночью +1...+2. Ветер южный, с переходом на юго-западный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-11. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
прогноз

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