Погода в Новосибирске на 15 апреля: солнце сменится дождём

сегодня 07:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Западную Сибирь пришёл антициклон; он принёс в регион пасмурную погоду и осадки – дожди, а при понижении температуры воздух – снег.

Сырую и пасмурную погоду принёс циклон в Новосибирскую область. В среду, 15 апреля, первую половину дня будет светить солнце, а во второй половине дня небо затянется тучами. Ближе к вечеру ожидаются дожди, ночью возможен снег.

По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём +13...+14 градусов, ночью +1...+2. Ветер южный, с переходом на юго-западный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-11. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.