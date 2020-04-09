Помощь малому и среднему бизнесу предложил «Тинькофф»

В трудных условиях пандемии коронавируса предприниматели получают поддержку не только от властей. Банки разрабатывают меры для снижения издержек бизнеса.

сегодня 09:00 Поделиться

Коллаж Сиб.фм, фото с портала pixabay.com

Новый вид атипичной пневмонии за считанные месяцы стал общемировой проблемой. COVID-19 в 2020 году уносит жизни, закрывает границы, рушит судьбы и грозит стать причиной мирового финансового кризиса.

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции: людям не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости, а предприятия и организации отправлены на вынужденные каникулы. Отсутствие клиентов ставит в очень сложное положение многие виды бизнеса. Больше других пострадала сфера обслуживания – общепит, индустрия красоты, обороты падают практически во всех сегментах малого бизнеса.

Антикризисный пакет

В качестве меры поддержки бизнеса «Тинькофф» снижает плату за торговый эквайринг для аптек, супермаркетов, кафе и других видов бизнеса.

Как сообщает пресс-служба компании, «Тинькофф Бизнес» с апреля вводит специальные ставки по подключению торгового эквайринга в ряде отраслей. Они будут начинаться от 1,2 %. Конкретный размер в ряде случаев зависит от оборота предприятий.

Аптеки и медицинские учреждения с оборотом от 500 000 рублей в месяц:

• больницы — 1,2 %;

• стоматологии — 1,4 %;

• аптеки — 1,6 %.

Супермаркеты:

• с оборотом от 500 000 рублей в месяц — 1,7 %;

• с оборотом до 500 000 рублей в месяц – 2 %.

Кофейни, столовые, кафе и рестораны с самообслуживанием, палатки по продаже напитков, фастфуда:

• независимо от оборота — 1,5%.

Для компаний среднего бизнеса (с годовым оборотом от 120 миллионов рублей или оборотом по эквайрингу от 5 млн рублей в месяц) «Тинькофф Бизнес» разработал индивидуальные условия подключения. Торговая ставка в этом случае будет зависеть от суммарного объёма транзакций, а также от ряда других факторов. Индивидуальные условия можно обсудить с персональным менеджером «Тинькофф».

В «Тинькофф Бизнес» подсчитали, что по новым условиям организации смогут существенно сократить расходы на торговый эквайринг.

«В текущей ситуации любой бизнес должен снижать издержки. Выбор в пользу пониженных ставок на торговый эквайринг может стать одним из антикризисных шагов для малого и среднего бизнеса. Так, например, наше предложение позволит аптекам и медучреждениям снизить стоимость торгового эквайринга на 30–40 %, а это значимая экономия. К тому же мы подключаем торговый эквайринг дистанционно, без лишних бумаг и визитов – представитель привозит и настраивает нужное бизнесу количество терминалов», – отметил директор «Тинькофф Бизнеса», вице-президент «Тинькофф» Федор Бухаров.

Условия подключения

Для супермаркетов, аптек и медицинских учреждений акция продлится до 30 июня 2020 года. Для кафе и ресторанов самообслуживания – до 31 марта 2021 г. Её участниками могут стать клиенты «Тинькофф Бизнеса», которые ранее не пользовались торговым эквайрингом от «Тинькофф». Заявку на подключение можно оставить на сайте Tinkoff.ru, написать в чате в мобильном приложении или по телефону 8 800 555-77-78.

Если компания не является клиентом банка, то для участия в акции ей необходимо открыть расчетный счёт и оставить заявку на подключение торгового эквайринга.

Терминалы для приёма карт предоставляют клиентам бесплатно, их число неограниченно. Выручка зачисляется на расчётный счёт на следующий день, включая выходные и праздничные дни.

Также предусмотрены дополнительные бонусы. Открытие счёта и обслуживание первые два месяца – бесплатно. А при оплате на год вперёд – предоставляются ещё два дополнительных месяца бесплатного обслуживания.