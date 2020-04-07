Помощь по-соседски: 900 тысяч медицинских масок доставлено в Иркутскую область из Китая

сегодня 03:43 Поделиться

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Партия прибыла 13 апреля; в регион поступило более 10 тысяч медицинских респираторов.

Более 300 тысяч масок отправятся в аптеки городов Иркутской области, в том числе – в Иркутск, Ангарск и Шелехов. 600 тысяч масок и респираторы составят резерв регионального министерства здравоохранения, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

На следующей неделе в регион поступит еще одна партия масок. Планируется, что 500 тысяч из них будут оставлены для медиков, а 200 тысяч передадут в аптеки региона.

Напомним, 10 апреля стали известны подробности гибели первого жителя Иркутской области от коронавируса.