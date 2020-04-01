Проект «Памяти Героев» в Новосибирской области реализуется в дистанционном формате

сегодня 17:02 Поделиться

Фото правительство Новосибирской области

На канале видеохостинга YouTube «Герои Новосибирской области» уже размещено 67 видео; в роликах волонтёры рассказывают о жителях нашего региона – Героях Великой Отечественной войны.

Продолжается реализация проекта «Памяти Героев» на YouTube-канале «Герои Новосибирской области. Видеоролики региональной части федерального проекта» уже набрали более 2,4 тысяч просмотров.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, первые кто получает информацию о подвигах земляков – это подростки, обучающиеся в школах, ссузах, и волонтёры. Все они принимают участие в записи видео. Именно они рассказывают о героях-новосибирцах своим друзьям, родителям одноклассникам и однокурсникам.

«В этом заключается уникальность проекта. Память о подвигах дедов и прадедов живет в наших детях и внуках, для которых история Великой Отечественной войны начинает складываться из реальных событий из жизни земляков», – отметил министр.

Сейчас из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, молодёжных и досуговых организациях региона временно приостановлено размещение плакатов с портретами Героев Советского Союза, Героев социалистического труда, а также кавалеров Ордена Славы. Эта работа должна была вестись в рамках проекта «Памяти Героев». На каждом плакате был размещён QR-код, который переадресовывал пользователей на видео с рассказами об этих уникальных людях. Тем не менее, все желающие могут ознакомиться с видео-историями на официальном канале видеохостинга YouTube «Герои Новосибирской области». Также на всех сайтах областных исполнительных органов государственной власти размещен логотип 75-летия Победы с гиперссылкой на тематический портал, где размещена информация о проекте «Памяти Героев» и всех федеральных и региональных проектах, реализуемых в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сейчас проводится работа по подготовке майской серии видео. Они будут размещены на портале и представлены на информационных стендах, рассказывающих о Героях. Всего планируется разместить около 300 историй.

Напомним, 1 апреля в правительстве Новосибирской области рассказали, какая помощь оказывается пожилым гражданам во время режима самоизоляции.