Производство экспресс-теста на коронавирус началось в Новосибирской области

сегодня 10:36 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Резидент Технопарка новосибирского Академгородка наладил производство разработанного им экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19; общее время получения результата сократилось в среднем в 3-4 раза: анализ проводится за 40 минут и даёт результат с точностью более 94 %.

Новый тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля, его первые промышленные партии уже отправлены в российские регионы. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, экспресс-тест является разработкой ГК «Медико-биологический союз» – одного из резидентов Технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка). Он позволяет проводить анализ за 40 минут и даёт результат с точностью более 94 % благодаря созданному специалистами компании ферменту. Общее время получения результата сократилось в среднем в 3-4 раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности. Компания намерена выпускать до 500 тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2 в неделю.

Министр выразил уверенность, что достижения резидента Академпарка стали результатом как высокого профессионализма новосибирских инновационных компаний, так и многолетней комплексной инновационной политики, проводимой в регионе. «Подобные успехи характеризуют высокий профессионализм команд, составляющих основу резидентов Академпарка, состоящих из выпускников ведущих новосибирских вузов, прошедших школу академических институтов и находящихся с ними в тесном контакте», – подчеркнул Алексей Васильев.

Технопарк новосибирского Академгородка – один из ключевых институтов развития региона. В 2019 году выручка всех его резидентов составила более 28 миллиардов рублей. Ежегодно правительством Новосибирской области на поддержку его деятельности выделяется более 50 миллионов рублей, а также дополнительно, на конкурсной основе, оказываются меры поддержки многим резидентам Технопарка.

«Уже сегодня мы видим эффективную и результативную работу, использование потенциала уникальных мультидисциплинарных возможностей научно-образовательного комплекса региона, территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Это – важная часть программы "Академгородок 2.0", один из приоритетов социально-экономической политики, проводимой губернатором и правительством региона», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области.

Напомним, 13 апреля Андрей Травников призвал усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ.