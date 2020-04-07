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Путин заявил о необходимости экстраординарных мер для борьбы c коронавирусом нового типа

сегодня 17:45

Фото с сайта Кремля

Владимир Путин призвал к экстраординарным мерам в борьбе с COVID-19; пик заболеваемости в стране ещё не пройден.

Меры по борьбе с коронавирусом обсуждались на рабочей встрече членов высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин призвал к экстраординарным мерам в борьбе с инфекцией, передаёт ТАСС.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции. Как мы видим, в некоторых странах принимаются действительно чрезвычайные меры», – заявил Путин в ходе заседания.

В борьбе с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией, по словам президента РФ, крайне важно действовать сообща, сотрудничать всем странам.

Владимир Путин заверил, что со стороны России и дальше будет оказываться вся необходимая помощь наиболее пострадавшим от коронавируса странам, правительство намерено продолжить делиться опытом с другими государствами.

На встрече Владимир Путин также отметил, что в России пик заболеваемости по вирусу ещё не пройден.

Напомним, 14 апреля в стране поставлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

Владимир Путин
коронавирус

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