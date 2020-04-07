Рекордное количество умерших от коронавируса в России – за сутки скончались 22 человека

сегодня 14:35 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

22 человека умерли в России за минувшие сутки от коронавируса; всего COVID-19 подтверждён более чем у 22 тысяч пациентов.

В России зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса за сутки. Об этом сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

За последние сутки в стране подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе.

За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.