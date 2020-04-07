Рекордное снижение количества заболевших коронавирусом зафиксировали в Новосибирске 14 апреля

сегодня 11:16 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявлено в Новосибирске к утру 14 апреля; заболевших, как и сутки назад, 46 человек.

После стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске наступил спад: 12 апреля медики сообщили о 10 заражённых, 13 апреля – о восьми новых пациентах, 14 апреля – ни одного нового больного.

По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля, в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом.