Рекордное снижение количества заболевших коронавирусом зафиксировали в Новосибирске 14 апреля
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Ни одного нового случая заражения коронавирусом не выявлено в Новосибирске к утру 14 апреля; заболевших, как и сутки назад, 46 человек.
После стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Новосибирске наступил спад: 12 апреля медики сообщили о 10 заражённых, 13 апреля – о восьми новых пациентах, 14 апреля – ни одного нового больного.
По данным оперативного штаба на 10 утра 14 апреля, в Новосибирской области по-прежнему 46 инфицированных коронавирусом.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают