Республика Алтай закрывает небо из-за коронавируса

сегодня 06:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Власти Республики Алтай намерены прекратить авиасообщение на время эпидемии коронавируса; пока речь идёт о трёх городах.

В Республике Алтай выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день нет. На контроле – 157 человек, все здоровы и находятся на домашнем карантине. В мессенджерах от имени жителей региона начали распространять обращение с просьбой закрыть въезд в регион. Глава республики Олег Хорохордин еще раз обратил внимание, что принять такое решение может только президент России или председатель правительства.

Тем не менее власти рассматривают возможность минимизации занесения коронавирусной инфекции с помощью ограничения авиасообщения.

«С авиакомпаниями, выполняющими полеты из Республики Алтай в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург, проработают вопрос о приостановке выполнения рейсов до нормализации ситуации. В этих городах фиксируется рост числа заболевших, Олег Хорохордин поручил обсудить с руководством авиакомпаний вопрос о временной приостановке полетов по данным направлениям», — сообщает оперштаб региона.

Более того, внесены изменения в распоряжение правительства Республики Алтай о введении режима повышенной готовности. Теперь приостановка бронирования, приема и размещения граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения до 1 июня 2020 года носит не рекомендательный, а обязательный характер.

Напомним, в соседнем Алтайском крае первый случай заражения подтверждён 29 марта.