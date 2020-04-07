Режим самоизоляции могут продлить в Новосибирской области после 30 апреля

сегодня 16:31 Поделиться

Фото Алексея Чистякова

Режим самоизоляции из-за коронавируса действует в Новосибирской области до 30 апреля; власти не исключили возможности его продления.

В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе власти Новосибирской области примут решение об окончании либо продлении режима самоизоляции в регионе после 30 апреля. Об этом 14 апреля заявил губернатор Андрей Травников.

По его словам, 30 апреля – не точная дата окончания самоизоляции.

Также глава региона добавил, что пока ситуация с коронавирусом в области стабильная, но всплеска заболеваемости нельзя исключать. При росте числа заболевших могут быть приняты более жёсткие ограничительные меры.

Напомним, на 14 апреля в Новосибирской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.