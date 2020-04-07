Российского космонавта после возвращения на Землю отправят в обсервацию

сегодня 13:16 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Космонавт Олег Скрипочка после возвращения с МКС должен будет провести две недели на самоизоляции; его отправятся в профилакторий на обсервацию.

На 17 апреля запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-15» с экипажем на борту. Российского космонавта Олега Скрипочку сразу отправят на обсервацию в профилакторий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«Со Скрипочкой в профилактории будут работать только медики в масках», – добавили в ЦПК. Там также заявили, что встреча космонавта с семьёй будет организована с учётом требований и правил, действующих в Московской области.

Вместе со Скрипочкой корабль доставит на Землю и американских астронавтов: Эндрю Моргана и Джессику Меир.

Напомним, 12 апреля российские космонавты поздравили землян с первым полётом в космос – видеообращение они записали на борту МКС.