«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

сегодня 12:37 Поделиться

Фото предоставлено «Ростелекомом»

«Ростелеком» объявляет о старте онлайн-хакатона VirusHack – первого масштабного мероприятия по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям; к участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

Общий призовой фонд хакатона составляет 2 500 000 рублей. Победителям также будет предоставлена возможность реализовать свой проект в крупнейших компаниях страны. Подать заявку на участие можно на официальном сайте онлайн-хакатона до 30 апреля, само мероприятие состоится 3–5 мая. Стратегические партнеры VirusHack – ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

Командам онлайн-хакатона предлагается сконцентрироваться на поиске цифровых решений по пяти глобальным тематическим трекам:

1. «В четырёх стенах» – как правильно организовать удалённую работу, поддерживать физическую форму и психологический баланс, развивать «навыки будущего», поддержать сервисы для волонтёров и социально слабозащищённых категорий граждан и другие;

2. Новая экономика – бизнес-процессы вне и без офиса, электронная коммерция и логистика, HR на «удалёнке», дистанционный профессионал, сквозные цифровые технологии для повышения эффективности бизнеса (интернет вещей, 5G, искусственный интеллект и так далее) и другие;

3. Здоровье – телемедицина и дистанционное взаимодействие врачей и пациентов, мониторинг здоровья и упреждение заболеваний с использованием носимых устройств и технологий искусственного интеллекта, электронные больничные и рецепты, потенциал 3D-печати для медицинских изделий и другие;

4. Онлайн-образование – сервисы для мотивации и вовлечённости учеников (включая VR/AR), развитие цифровых компетенций, адаптация работы учителей, включая спортивное образование, сервисы для преподавателей по новым инструментам (peer to peer) и другие;

5. Городская среда – умный дом и умный город, цифровизация ЖКХ, умные сервисы для безопасности, новые коммуникации с горожанами и другие.

Кроме того, для участников разработаны специальные треки, которые требуют конкретных решений:

· «Мегаполис Москва» – задача от «Агентства инноваций Москвы» разработать сервисы для улучшения жизни горожан и мониторинга их здоровья в домашних условиях, поддержки наиболее социально уязвимых категорий граждан во время изоляции, обеспечения комфортной и эффективной дистанционной работы;

· «Прогнозирование сетевых инцидентов» — специальный трек от компании «Ростелеком ИТ», где необходимо разработать систему анализа и прогнозирования сетевых происшествий и управленческих решений для уменьшения убытков от аварий;

· «Интеллектуальная детекция отклонений в видеоданных» – задача от лидера решений видеоаналитики для умных городов компании «Нетрис» разработать сервис распределённой интеллектуальной диагностики видеопотоков;

· «Уход за тяжелобольными в цифровом городе» – специальный трек от «Агентства стратегических инициатив» и благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Задача трека – разработать цифровой приложение или сервис, который помогает организовать уход за тяжелобольным человеком дома.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Напомним, 7 апреля «Ростелеком» зафиксировал перераспределение нагрузки на сеть во время самоизоляции.