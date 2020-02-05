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Щенка кольчатой нерпы спасли от птиц на берегу Ладоги

сегодня 03:44

Фото с сайта online47.ru

Белька, который ещё не успел полинять, спасли местные жители; малышу нерпы предстоит долгая реабилитация.

Детеныш ладожской кольчатой нерпы был обнаружен на берегу Ладоги во Всеволожском районе. Щенок пострадал от птиц. О спасенном малыше сообщили во вторник, 14 апреля, в пресс-службе Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

«Местными жителями поселка имени Морозова на берегу Ладоги был обнаружен детеныш ладожской кольчатой нерпы – белек, который только начал линять. Животное было истощено и поклевано птицами. Малыш направлен на реабилитацию в Фонд друзей балтийской нерпы. Спасибо специалистам за их труд, надеемся у малыша все будет хорошо», – цитирует сообщение online47.ru.

Отметим, что это 24 подопечный, которого приняли в Фонде друзей балтийской нерпы в этом году. Малыша уже проверили – он весит около 6,5 килограммов, немного поклеван, но чувствует себя хорошо.

Напомним, в Новосибирске спасли одноглазую сову с ожирением.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

животные
спасение

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