Screenlife-ситком «СидЯдома» появится на PREMIER уже 15 апреля

сегодня 22:39 Поделиться

Кадр из ситкома

Пока в мире останавливаются съёмки всех проектов, PREMIER Studios предлагает зрителям первый в России Screenlife-ситком про жизнь на удалёнке; уникальный формат, участие в котором приняли топовые российские актёры будет выходить раз в неделю эксклюзивно на видеоплатформе PREMIER.

Скучно сидеть дома? Только не Геннадию Борисовичу (Александр Робак). В то время как весь мир поет песни с балконов и устраивает вечеринки по видеосвязи, владелец сети хозяйственных магазинов в Подольске пытается спасти свой бизнес.

Холостой и пьющий бывший полковник ФСО, по совместительству начальник службы безопасности и логист Серёга Дергач (герой Гоши Куценко) окопался на даче с запасом алкоголя и поставляет противоречивые данные от своих сомнительных информаторов, чем наводит страх на коллег.

Параллельно с этим жена Геннадия Борисовича (Юлия Александровна) не может (или не хочет?) уезжать с Бали и возвращаться домой. Бывшая жена в исполнении Анны Михалковой времени зря на карантине не теряет, чем даже немного расстраивает Геннадия Борисовича.

Секретарша Юлечка (Анна Котова-Дерябина) собирается на возможно последний в её жизни маникюр. Она очень расстроена тем, что её тайный ухажер (Борис Дергачев) самоизолировался с семьей, хотя давно обещал развестись. К видеозвонку с коллегами он подключается сидя в шкафу. Потому что это единственное место в доме, где он может укрыться от жены и детей.

Героиня Олеся Железняк вообще на грани нервного срыва: по ночам она слушает как дышат все члены её семьи, а днём следит за удалённым обучением детей и температурой коллег.

Жизнь кипит даже в четырех стенах.

В ролях: Борис Дергачев, Анна Котова-Дерябина, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Юлия Александрова, Александр Робак, Гоша Куценко и Михаил Кремер.

Продюсеры: Евгений Никишов и Валерий Федорович

Сценарий: Ольга Френкель, Мария Миронова

Режиссер: Ольга Френкель.

Напомним, 9 апреля стало известно, что приём заявок на конкурс историй из изоляции продлён до 30 апреля.