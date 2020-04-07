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Шенгенская виза: от соискателей могут потребовать тест на коронавирус

сегодня 09:59

Фото с сайта pixabay.com

Государства Шенгенской зоны могут ввести новые требования к соискателям визы; от них могут потребовать результаты теста на COVID-19.

Когда риски пандемии снизятся и Шенгенская зона начнет возвращаться к нормальной жизни, государства будут запрашивать дополнительные документы, касающиеся состояния здоровья соискателя визы, заявил «РИА Новости» европейский эксперт Гранит Садику.

По словам эксперта, путешественника могут попросить провести новый тест непосредственно перед поездкой в Шенгенскую зону, чтобы убедиться, что он не был инфицирован в последнее время.

В Еврокомиссии пока такую возможность не комментируют.

В минувшую среду Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне борьбы с распространением нового коронавируса. Планируется, что продление и последующее снятие ограничительных мер на границах будет проходить скоординировано в странах Шенгена и ассоциированных государствах.

Напомним, в апреле врач назвал места, где легче всего подхватить коронавирус.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

тест
шенгенская виза
коронавирус

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