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Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии

сегодня 12:19

Фото с сайта pixabay.com

Ещё шесть новых случаев выявлено на территории Республики Саха (Якутия); общее количество заболевших на данный момент – 19 человек.

Во вторник, 14 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией на территории Республики Саха (Якутия) выросло до 19 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Три случая коронавируса выявлены в Ленске, два – в Алдане, один – в Вилюйске. Сейчас в больницах Якутии находится 19 человек», – уточнили в оперативном штабе.

При этом ещё три человека в Ленске госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Внебольничная пневмония также подозревается и у жителя Якутска.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 32 случая, из них 13 больных выздоровели.

Напомним, на 14 апреля в Новосибирске от коронавируса вылечились 12 человек.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

эпидемия
Якутия
коронавирус

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