Сколько стоит страховка от клеща в Новосибирске
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Оформить страховку от укуса клеща в 2020 году можно не выходя из дома; заявка подаётся онлайн, полис обещают выслать на электронную почту.
Пик активности клещей в Новосибирской области приходится на май-июнь, однако просыпаются лесные кровососы намного раньше. Первые сообщения об укусах клещей в регионе обычно появляются в начале марта.
Клещи опасны тем, что могут вызывать энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку – тяжелые инфекционные заболевания, опасные для жизни.
Защитить себя от непредвиденных расходов, связанных с укусом клеща, можно с помощью страхования. Цена страховки от клеща будет намного ниже стоимости лечения.
По данным 2ГИС, в Новосибирске порядка 500 мест, где можно оформить такую страховку. Цены разнятся от 250 до 500 рублей. Страховки отличаются суммой покрытия расходов и территорией.
Программа обеспечивает проведение мероприятий по предотвращению и лечению заболеваний, вызванных укусом клеща. То есть как укол иммуноглобулина, так и лечение на определённую сумму, если после укуса клеща развилось заболевание и человек оказался в больнице.
В период самоизоляции оформить страховку от клеща во многих компаниях можно на их сайте: сумма спишется с карты, а страховой полис придёт на электронную почту.
Так, на сайте Россгосстраха сумма страховки для жителя Новосибирской области – 399 рублей. Страховое покрытие – 1 500 000 рублей.
Сбербанк предлагает новосибирцам оформить страховку на год по всей России за 470 рублей. Страховое покрытие – 100 000 рублей.
Более дешёвые варианты и скидки некоторые страховщики предлагают за коллективное оформление страховок (например, всем сотрудникам предприятия) или если действие полиса ограничено какими либо регионами.
Напомним, в марте Сиб.фм рассказывал, как сделать прививку от клещевого энцефалита в Новосибирске.
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