Сколько стоит страховка от клеща в Новосибирске

сегодня 14:59 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Оформить страховку от укуса клеща в 2020 году можно не выходя из дома; заявка подаётся онлайн, полис обещают выслать на электронную почту.

Пик активности клещей в Новосибирской области приходится на май-июнь, однако просыпаются лесные кровососы намного раньше. Первые сообщения об укусах клещей в регионе обычно появляются в начале марта.

Клещи опасны тем, что могут вызывать энцефалит, боррелиоз, геморрагическую лихорадку – тяжелые инфекционные заболевания, опасные для жизни.

Защитить себя от непредвиденных расходов, связанных с укусом клеща, можно с помощью страхования. Цена страховки от клеща будет намного ниже стоимости лечения.

По данным 2ГИС, в Новосибирске порядка 500 мест, где можно оформить такую страховку. Цены разнятся от 250 до 500 рублей. Страховки отличаются суммой покрытия расходов и территорией.

Программа обеспечивает проведение мероприятий по предотвращению и лечению заболеваний, вызванных укусом клеща. То есть как укол иммуноглобулина, так и лечение на определённую сумму, если после укуса клеща развилось заболевание и человек оказался в больнице.

В период самоизоляции оформить страховку от клеща во многих компаниях можно на их сайте: сумма спишется с карты, а страховой полис придёт на электронную почту.

Так, на сайте Россгосстраха сумма страховки для жителя Новосибирской области – 399 рублей. Страховое покрытие – 1 500 000 рублей.

Сбербанк предлагает новосибирцам оформить страховку на год по всей России за 470 рублей. Страховое покрытие – 100 000 рублей.

Более дешёвые варианты и скидки некоторые страховщики предлагают за коллективное оформление страховок (например, всем сотрудникам предприятия) или если действие полиса ограничено какими либо регионами.

Напомним, в марте Сиб.фм рассказывал, как сделать прививку от клещевого энцефалита в Новосибирске.