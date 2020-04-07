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Как правильно питаться на самоизоляции и карантине

сегодня 16:50

Фото Pixabay.com, инфографика – Роспотребнадзор РФ

Российские учёные разработали специальное меню для тех, кто находится на самоизоляции и карантине; специалисты рекомендуют в день три основных приёма пищи и один-два перекуса.

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для тех, кто находится в режиме самоизоляции или карантина дома. Рекомендации опубликованы 14 апреля на сайте Роспотребнадзора.

Чтобы не набрать лишние килограммы и при этом получать все необходимые полезные вещества, специалисты рекомендуют включить в рацион больше витаминов и продуктов с пониженной калорийностью, ограничить употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса.

Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.

Причём в качестве перекусов можно есть фрукты, сухофрукты, орехи и сыры, а вот чипсами хрустеть не советуют.

Подробные рекомендации приведены в инфографике:

Напомним, в апреле Сиб.фм рассказывал как освятить куличи и крашеные яйца на Пасху в домашних условиях.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

Теги

правильное питание
самоизоляция

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