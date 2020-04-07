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Целый подъезд заперли на карантин в Кемерово после заражения консьержа коронавирусом

сегодня 21:01

Фото Pixabay

У консьержа одного из подъездов в Кемерово выявили коронавирус; теперь весь подъезд находится на карантине.

Наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у консьержа подъезда многоэтажного жилого дома в Кемерово. Об этом сегодня, 14 апреля сообщает РИА-Новости. По данным агентства, теперь весь подъезд, где работал консьерж, заперт на карантин. У всех людей, которые могли бы контактировать с заражённым, будут взяты анализы на коронавирус.

Ранее стало известно, что власти Кемеровской области ужесточают меры по сдерживанию коронавирусной инфекции в регионе. Сегодня губернатор Сергей Цивилёв подписал указ о запрете покидать область.

Всего на 14 апреля в Кемеровской области выявлены 14 случаев заражения коронавирусом. Больных выявили в Кемерово, Новокузнеце, Междуреченске и Топках.

Напомним, сегодня в Бурятии скончался второй пациент с коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Кузбасс
коронавирус

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