У 72 пациентов в Новосибирске подозревают коронавирус – оперштаб

сегодня 11:23 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

36 пациентов с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционной больнице Новосибирска; ещё 72 больных ждут результатов теста на COVID-19.

Количество пациентов инфекционной больницы с подтверждённым коронавирусом, по данным на утро 14 апреля, не изменилось, а вот тех, кто ждёт результатов теста на COVID-19, стало больше: 72 человека против вчерашних 66.

По данным регионального оперативного штаба, в больнице № 1 Новосибирска госпитализировано 118 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

У 36 человек из них диагноз подтверждён.

Напомним, 10 пациентов ранее были выписаны по выздоровлению. Ещё у двух пациентов результаты контрольных тестов отрицательные, сегодня их выпишут.

Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе – 12 человек.

Напомним, 14 апреля в Новосибирске не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.