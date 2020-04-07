«У многих закончились деньги на еду и жильё»: запертые во Вьетнаме новосибирцы просят помощи у губернатора Травникова

сегодня 20:46 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска и других регионов Сибири продолжают попытки выбраться из-за границы, куда они уехали до ограничения авиасообщения России с остальным миром. Им приходиться выживать на оставшиеся деньги, пользоваться помощью местных благотворителей и ждать вывозных рейсов. Истории новосибирцев, застрявших во Вьетнаме, – в материале Сиб.фм.

Сегодня в Новосибирск прилетит очередной вывозной рейс из Таиланда. Домой вернутся почти 200 жителей региона, которые долгое время провели в Бангкоке, но оказались заперты там из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию границ государств. Это не первый рейс из Таиланда – авиакомпания S7 провела по меньшей мере три перелёта Бангкок – Новосибирск за последние две недели. Все прилетающие из-за границы люди отправляются на 14-дневный карантин: новосибирцы домой, жители соседних регионов – в обсерваторы.

Информационный вакуум

Пока пассажиропоток между Таиландом и Новосибирском налаживается, новосибирцы остаются и в других странах, ожидая возвращения домой. Для координации действий они создают чаты в Telegram, обсуждают последние новости от Министерства иностранных дел и Росавиации. В этом же чате участвуют и новосибирцы, находящиеся во Вьетнаме уже почти два месяца и ожидающие спасительного самолёта.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм Виктор Мусиенко, во Вьетнам он прилетел 7 марта. На отдых он отправился не один, а с 10 родственниками. Четверо из них дети.

Вначале отдых проходил стабильно, ведь во Вьетнаме сохраняется стабильная обстановка с коронавирусной инфекцией. 25 февраля местный Минздрав заявил о выздоровлении всех 16 заражённых пациентов, а первый новый случай выявили 6 марта. Примерно в то же время началось распространение коронавируса в России. Уже тогда Виктор с семьёй был во Вьетнаме.

Пляжи в Нячанге закрыты для туристов

Он планировал вернуться в Новосибирск 7 апреля, однако ситуация менялась слишком быстро. Сначала власти России ограничили все международные перелёты, оставив сообщение между столицами 146 стран. А уже 3 апреля Росавиация заявила об отмене всех вывозных рейсов (позже их возобновили). Однако проблемы, утверждает Виктор, начались раньше.

«До МИДа не дозвониться, консульство во Вьетнаме, конкретно в Хошимине, никакой информацией не обладает. Даже вопросы, касающиеся продления виз, не получают толкового ответа — всё уклончиво. Больше всего информации черпаем из местных групп в телеграмм и Вотсапп. У нас здесь полный информационный вакуум, который начался с 24 марта, когда авиакомпания S7 отменила наш рейс», – говорит мужчина.

О причинах, по которым туристов не забирают из Вьетнама, представители МИДа не сообщают, говорит Виктор. Он считает, что проблема в том, что эпидемиологическая ситуация в стране сейчас не такая сложная, как в Таиланде. На сегодняшний день, по данным ВОЗ, во Вьетнаме 265 случаев коронавируса – 146 из них выздоровели. В Таиланде сейчас больше 2,6 тысячи больных и 41 летальный исход.

«Почему не забирают, никто не отвечает, видимо потому, что здесь ситуация лучше, чем в Тае.

Только уже сейчас у многих закончились деньги на питание и проживание. Местные ребята организовали бесплатные обеды, сегодня медикаменты привезли. Материальной помощи, которую обещали на госуслугах, получили единицы и только за несколько дней. Больше выплат никому не было. Надежды на автоматическое продление виз, как в Тае, нет. Такое впечатление, что консульство не хочет заниматься этим вопросом», – продолжает Виктор.

«Еда собой» как символ вьетнамского гостеприимства

По словам Виктора, точное количество новосибирцев, которые сейчас во Вьетнаме, узнать сложно. Не все планируют возвращаться обратно. Однако мужчина уже подготовил коллективное обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором сибиряки попросят помочь вернуться домой.

«Я создал группу в WhatsApp для обращения к Травникову. То есть люди будут подписываться под письмом и готовы улететь первым же рейсом.

А есть такие, кто не готов улетать. В любом случае, 6 апреля был забит рейс Камрань — Новосибирск. Следующие рейсы на 12 число тоже. Но тут были люди, для кого Новосибирск – это стыковочный пункт, они летят дальше», – говорит Виктор.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм представитель авиакомпании S7, информации о вывозных рейсах из Вьетнама сейчас нет. Это будет зависеть от решения правительства, добавил собеседник.

Свои среди чужих

Несмотря на невозможность вернуться в домой в ближайшее время, жители Новосибирска отмечают, что во Вьетнаме им оказывают помощь. Сибирячка Антонина прилетела в Нячанг раньше Виктора – 22 февраля. Вернуться домой она планировала 6 апреля рейсом S7. Однако пока этого сделать не удаётся.

«Уже две недели вообще нет рейсов из Вьетнама в Россию. Говорят, что вывозить будут по старым билетам... Но когда это будет – нам ответа не дают. Они сами не знают, когда нас будут вывозить. Почти у всех на руках билеты по отменённым рейсам из Нячанга в Новосибирск компании S7.

Естественно, мы пишем и общаемся, пытаемся дозвониться. Ничего не объясняют. Говорят, заполняйте формы на сайте Госуслуг и ждите вывозного рейса. Но мы уже устали ждать. Информации ноль!» – говорит Антонина.

Пляжи давно опустели

При этом местные жители и россияне, которые живут во Вьетнаме, уже начали оказывать помощь туристам, у которых не остаётся средств к существованию.

«Многие уже ходят за бесплатными завтраками и обедами в Нячанге, которые раздают местные фонды и индивидуальные предприниматели, как русские, так и вьетнамские.

Помогают не только тем, кто из России, но и других стран, но большая часть именно из России. Это специально для тех, кто сейчас действительно в тяжёлом положении из-за введенных ограничений и не имеет возможности улететь на родину», – продолжает девушка.

Ситуация, отмечает Антонина, тяжёлая. У неё практически не осталось денег – приходится рассчитывать на помощь родственников. Более того, она вовсе не планировала так долго пробыть в другой стране.

«В самом Вьетнаме более-менее спокойно в плане вируса и отношения вьетнамцев к нам, но все хотят домой. У всех заканчиваются деньги, мне уже помогают родственники из России, никто не рассчитывал застрять в другой стране, мы почти все не зимовщики, а самостоятельные туристы. Я прилетела сюда отдыхать на время отпуска, который закончился 8 апреля, а я все ещё не могу улететь.

Информации никакой не дают, когда будет вывозной рейс – никто не знает», – объясняет Антонина.

Проблемы новосибирцев во Вьетнаме объяснимы – невозможность вернуться домой и затянувшийся нежеланный отпуск удручают. Особенно тяжело им приходится от осознания, что планов по их вывозу из-за границы у властей пока нет.

Нет в списке

Когда стало известно о положении российских туристов за границей, Министерство иностранных дел организовало им материальную помощь. Как сообщил 9 апреля ТАСС со ссылкой на представителя МИД Марию Захарову, больше 4 тысяч россиян уже получили деньги. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте Госуслуг, указать паспортные данные, номер билета домой, номер карты.

В чатах в Telegram россияне отмечают, что им действительно начали высылать компенсации – они публиковали скриншоты с банковскими переводами. Впрочем, не у всех выплаты были одинаковые – кому-то приходило больше, а кому-то гораздо меньше.











Однако новосибирцы Антонина и Виктор заявляют, что никто из них подобной помощи ещё не получал.

«Естественно, всем обещали помощь, кто подал заявки в МИД РФ через сайт Госуслуг. Выплатили единицам за несколько дней и всё. Нам никакой помощи. 95 процентов людей, кто подавал заявки, ничего не получали. Все выкручиваются как могут», – утверждает Антонина.

МИД отмечает, что деньги могут не дойти до получателя в том случае, если анкета заполнена неправильно. В любом случае, это не единственная проблема россиян, оставшихся за границей. Как сообщили в Министерстве транспорта РФ 7 апреля, туристам с билетами иностранных авиакомпаний придётся доплатить за возвращение домой.

Перелёт из Европы обойдётся в 200 евро, более дальние страны – 400 евро. Детям, отмечает ведомство, возможны скидки. Доплачивать не придётся в том случае, если у пассажира есть билет российской авиакомпании. Тогда перелёт выполняется бесплатно. Как пишет Минтранс, по состоянию на 7 апреля за границей оставались около 28 тысяч россиян. Вывозят их по квотам – 500 человек в сутки в Москву и по 200 – в другие регионы России.

«Пассажиры, которые заявились на рейс и не пришли на него, должны понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределённый срок», – сказано в сообщении министерства.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев назвал список стран, из которых россиян будут вывозить в первую очередь. Это Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория, Италия и Южная Корея.

Вьетнама в этом списке нет.