Уголовное дело за распространение фейковых новостей о коронавирусе возбудили в Забайкалье

сегодня 14:12 Поделиться

Фото с сайта СУ СКР

Житель Агинского района в одной из групп в мессенджере Viber распространил сообщение о якобы перекрытом проезде к одному из населённых пунктов; как оказалось, этот факт не соответствовал действительности.

Следователи СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении жителя Агинского района. Мужчина распространил заведомо ложное сообщение в одной из групп мессенджера Viber. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю

«В настоящее время следователи выясняют мотивы, побудившие к совершению преступления мужчиной в возрасте чуть старше 40 лет», – сообщил Сиб.фм старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

Мужчина написал в мессенджере о распространении на территории Забайкальского края вируса COVID-19, а также о якобы введённом пропускном режиме в одном из населенных пунктов Забайкалья.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей. Изменение наказания в сторону увеличения по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» вступило в силу с 1 апреля 2020 года.

Напомним, 4 апреля в России завели первое уголовное дело за распространение фейковой информации про коронавирус.