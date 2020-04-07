В Алтайском крае коронавирусом заболел ещё один житель Барнаула

сегодня 12:43 Поделиться

Фото минздрава

Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Алтайском крае; общее число заразившихся в регионе за всё время выросло до 37 человек.

Диагноз «коронавирусная инфекция» 14 апреля подтвержден у жителя Барнаула, сообщили в Оперштабе края.

Таким образом, число заболевших за все время составило 37 человек. При этом шесть случаев коронавируса – завозные, 24 случая – выявлены после контакта с заболевшими. Остальным диагноз поставили при обследовании по клиническим показаниям – у них были признаки заболевания.

Из 37 заболевших 29 человек – жители Барнаула, по 2 – жители Павловского и Первомайского районов, по одному – из Заринска, Рубцовска, Бийска и Крутихинского района.

Среди заболевших есть три ребёнка. Они сейчас находятся в горбольнице № 11.

Также трое человек выздоровели и выписаны домой.

Напомним, за сутки с 13 по 14 апреля в Новосибирской области не выявили ни одного нового случая COVID-19.