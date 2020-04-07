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В каких городах России выявлен коронавирус: список

сегодня 21:07

Коллаж Сиб.фм

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по регионам и городам России; на 14 апреля только в двух регионах не выявлено ни одного случая.

Каждый день оперативный штаб передаёт данные о заболевших. И их, к сожалению, становится всё больше и больше. Только за неделю с 6 по 13 апреля количество заражённых коронавирусом выросло в три раза. А за минувшие сутки подтвердили 2792 случая.

В Сибири первые заболевшие были выявлены 14 марта в Кемеровской области, а спустя двое суток в Красноярском крае. В Новосибирской области первого заболевшего госпитализировали 18 марта.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru на 12:00 14 апреля зарегистрировано 21 144 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 172 человека умерли, а 1 705 пациентов уже выздоровели.

Стоит отметить, что по некоторым регионам нет официальных данных, в каком именно городе были выявлены заболевшие.

Центральный федеральный округ

  • Москва – 13002 (1006 выздоровели, 95 погибли);
  • Московская область – 2315 (75 выздоровели, 24 погибли);
  • Брянская область: Брянск — 142 (7 выздоровели);
  • Рязанская область — 116 (4 выздоровели);
  • Владимирская область — 100 (1 выздоровел, 2 погибли);
  • Ивановская область — 96 (8 выздоровели);
  • Тульская область — 85 (13 выздоровели);
  • Тамбовская область: Тамбов – 83 (6 выздоровели);
  • Тверская область: Тверь – 75 (3 выздоровели);
  • Липецкая область: Липецк – 74 (12 выздоровели);
  • Воронежская область — 68 (16 выздоровели, 1 погиб);
  • Курская область — 58 (3 выздоровели);
  • Смоленская область — 55 (1 выздоровел, 1 погиб);
  • Калужская область: Калуга – 50 (3 выздоровели);
  • Белгородская область: Белгород – 41 (3 выздоровел, 1 погиб);
  • Орловская область — 41 (3 выздоровели);
  • Ярославская область: Ярославль – 27 (6 выздоровели);
  • Костромская область — 18 (2 выздоровели, 2 погибли).

Северо-Западный федеральный округ

  • Санкт-Петербург – 799 (78 выздоровели, 4 погибли);
  • Республика Коми: Сыктывкар –305 (1 выздоровел, 3 погибли);
  • Ленинградская область – 190 (5 выздоровели);
  • Мурманская область: Мурманск — 128 (10 выздоровели, 1 погиб);
  • Калининградская область: Калининград – 79 (16 выздоровели, 1 погиб);
  • Вологодская область — 50;
  • Архангельская область: Архангельск – 32 (5 выздоровели);
  • Новгородская область — 26 (4 выздоровели);
  • Псковская область — 21 (6 выздоровели, 2 погибли);
  • Республика Карелия – 3.

Приволжский федеральный округ

  • Нижегородская область: Нижний Новгород – 292 (20 — выздоровели, 4 погибли);
  • Республика Башкортостан — 129 (9 выздоровели, 3 погибли);
  • Республика Татарстан: Казань – 107 (14 выздоровели);
  • Республика Марий Эл — 91 (5 выздоровели, 1 погиб);
  • Пермский край – 87 (16 выздоровели, 3 погибли);
  • Ульяновская область — 86 (выздоровели 2);
  • Пензенская область: Пенза — 84 (1 выздоровел, 1 погиб);
  • Республика Мордовия — 71 (4 выздоровели);
  • Республика Чувашия — 65 (2 выздоровели);
  • Оренбургская область — 53 (6 выздоровели, 1 погиб);
  • Кировская область – 51 (9 выздоровели);
  • Саратовская область — 49 (6 выздоровели);
  • Самарская область: Тольятти – 40 (14 выздоровели)
  • Удмуртская Республика — 27 (3 выздоровели);

Уральский федеральный округ

  • Свердловская область: Екатеринбург – 95 (37 выздоровели);
  • Тюменская область: Тюмень – 67 (9 выздоровели, 1 погиб);
  • Ямало-Ненецкий автономный округ – 66 (1 погиб);
  • Ханты-Мансийский округ — Югра — 56 (5 выздоровели);
  • Челябинская область — 48 (12 выздоровели);
  • Курганская область — 10 (2 выздоровели).

Сибирский федеральный округ

  • Красноярский край: Красноярск – 215 (17 выздоровели);
  • Новосибирская область: Новосибирск – 48 (10 выздоровели);
  • Иркутская область — 41 (4 выздоровели, 2 погибли):
    Иркутск – 27,
    Ангарск – 3,
    Иркутский район – 3,
    Аларский район – 2,
    Осинский район – 2,
    Шелеховский район – 2,
    город Усть-Кут – 1,
    Братский район – 1;
  • Алтайский край — 36 (3 выздоровели);
  • Республика Хакасия: Абакан – 20 (3 выздоровели);
  • Омская область — 20 (7 выздоровели);
  • Томская область: Томск – 15 (4 выздоровели);
  • Кемеровская область: Кемерово – 14 (3 выздоровели);
  • Республика Тыва — 6.

Дальневосточный федеральный округ

  • Республика Бурятия — 92 (22 выздоровели, 1 погиб);
  • Хабаровский край — 54 (7 выздоровели, 2 погибли);
  • Приморский край: Владивосток – 32 (3 выздоровели, 2 погибли);
  • Республика Саха (Якутия) — 26 (13 выздоровели);
  • Камчатский край – 21;
  • Забайкальский край: Чита – 14 (1 выздоровел);
  • Сахалинская область — 11 (6 выздоровели);
  • Еврейская автономная область – 9;
  • Амурская область — 6 (1 выздоровел);
  • Магаданская область — 3 (1 выздоровел).

Южный федеральный округ

  • Краснодарский край: Краснодар – 215 (32 выздоровели, 3 умерли);
  • Ростовская область — 98 (5 выздоровели);
  • Волгоградская область — 46 (7 выздоровели);
  • Республика Калмыкия — 32 (9 выздоровели);
  • Республика Крым – 31 (12 выздоровели);
  • Астраханская область — 30;
  • Республика Адыгея — 27 (6 выздоровели);
  • Севастополь — 7 (4 выздоровели).

Северо-Кавказский федеральный округ

  • Республика Дагестан — 100 (9 выздоровели);
  • Ставропольский край: Ставрополь – 95 (10 выздоровели, 2 погибли);
  • Чеченская Республика — 64 (15 выздоровели, 5 погибли);
  • Республика Северная Осетия — Алания — 52(1 выздоровел, 2 погибли);
  • Кабардино-Балкарская Республика – 50 (3 выздоровели);
  • Республика Ингушетия – 31 (1 погиб);
  • Карачаево-Чересская Республика – 16.

Напомним, 14 апреля Андрей Травников не исключил продления режима самоизоляции после 30 апреля.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Россия
эпидемия
коронавирус

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