В каких городах России выявлен коронавирус: список

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по регионам и городам России; на 14 апреля только в двух регионах не выявлено ни одного случая.
Каждый день оперативный штаб передаёт данные о заболевших. И их, к сожалению, становится всё больше и больше. Только за неделю с 6 по 13 апреля количество заражённых коронавирусом выросло в три раза. А за минувшие сутки подтвердили 2792 случая.
В Сибири первые заболевшие были выявлены 14 марта в Кемеровской области, а спустя двое суток в Красноярском крае. В Новосибирской области первого заболевшего госпитализировали 18 марта.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru на 12:00 14 апреля зарегистрировано 21 144 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 172 человека умерли, а 1 705 пациентов уже выздоровели.
Стоит отметить, что по некоторым регионам нет официальных данных, в каком именно городе были выявлены заболевшие.
Центральный федеральный округ
- Москва – 13002 (1006 выздоровели, 95 погибли);
- Московская область – 2315 (75 выздоровели, 24 погибли);
- Брянская область: Брянск — 142 (7 выздоровели);
- Рязанская область — 116 (4 выздоровели);
- Владимирская область — 100 (1 выздоровел, 2 погибли);
- Ивановская область — 96 (8 выздоровели);
- Тульская область — 85 (13 выздоровели);
- Тамбовская область: Тамбов – 83 (6 выздоровели);
- Тверская область: Тверь – 75 (3 выздоровели);
- Липецкая область: Липецк – 74 (12 выздоровели);
- Воронежская область — 68 (16 выздоровели, 1 погиб);
- Курская область — 58 (3 выздоровели);
- Смоленская область — 55 (1 выздоровел, 1 погиб);
- Калужская область: Калуга – 50 (3 выздоровели);
- Белгородская область: Белгород – 41 (3 выздоровел, 1 погиб);
- Орловская область — 41 (3 выздоровели);
- Ярославская область: Ярославль – 27 (6 выздоровели);
- Костромская область — 18 (2 выздоровели, 2 погибли).
Северо-Западный федеральный округ
- Санкт-Петербург – 799 (78 выздоровели, 4 погибли);
- Республика Коми: Сыктывкар –305 (1 выздоровел, 3 погибли);
- Ленинградская область – 190 (5 выздоровели);
- Мурманская область: Мурманск — 128 (10 выздоровели, 1 погиб);
- Калининградская область: Калининград – 79 (16 выздоровели, 1 погиб);
- Вологодская область — 50;
- Архангельская область: Архангельск – 32 (5 выздоровели);
- Новгородская область — 26 (4 выздоровели);
- Псковская область — 21 (6 выздоровели, 2 погибли);
- Республика Карелия – 3.
Приволжский федеральный округ
- Нижегородская область: Нижний Новгород – 292 (20 — выздоровели, 4 погибли);
- Республика Башкортостан — 129 (9 выздоровели, 3 погибли);
- Республика Татарстан: Казань – 107 (14 выздоровели);
- Республика Марий Эл — 91 (5 выздоровели, 1 погиб);
- Пермский край – 87 (16 выздоровели, 3 погибли);
- Ульяновская область — 86 (выздоровели 2);
- Пензенская область: Пенза — 84 (1 выздоровел, 1 погиб);
- Республика Мордовия — 71 (4 выздоровели);
- Республика Чувашия — 65 (2 выздоровели);
- Оренбургская область — 53 (6 выздоровели, 1 погиб);
- Кировская область – 51 (9 выздоровели);
- Саратовская область — 49 (6 выздоровели);
- Самарская область: Тольятти – 40 (14 выздоровели)
- Удмуртская Республика — 27 (3 выздоровели);
Уральский федеральный округ
- Свердловская область: Екатеринбург – 95 (37 выздоровели);
- Тюменская область: Тюмень – 67 (9 выздоровели, 1 погиб);
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 66 (1 погиб);
- Ханты-Мансийский округ — Югра — 56 (5 выздоровели);
- Челябинская область — 48 (12 выздоровели);
- Курганская область — 10 (2 выздоровели).
Сибирский федеральный округ
- Красноярский край: Красноярск – 215 (17 выздоровели);
- Новосибирская область: Новосибирск – 48 (10 выздоровели);
- Иркутская область — 41 (4 выздоровели, 2 погибли):
Иркутск – 27,
Ангарск – 3,
Иркутский район – 3,
Аларский район – 2,
Осинский район – 2,
Шелеховский район – 2,
город Усть-Кут – 1,
Братский район – 1;
- Алтайский край — 36 (3 выздоровели);
- Республика Хакасия: Абакан – 20 (3 выздоровели);
- Омская область — 20 (7 выздоровели);
- Томская область: Томск – 15 (4 выздоровели);
- Кемеровская область: Кемерово – 14 (3 выздоровели);
- Республика Тыва — 6.
Дальневосточный федеральный округ
- Республика Бурятия — 92 (22 выздоровели, 1 погиб);
- Хабаровский край — 54 (7 выздоровели, 2 погибли);
- Приморский край: Владивосток – 32 (3 выздоровели, 2 погибли);
- Республика Саха (Якутия) — 26 (13 выздоровели);
- Камчатский край – 21;
- Забайкальский край: Чита – 14 (1 выздоровел);
- Сахалинская область — 11 (6 выздоровели);
- Еврейская автономная область – 9;
- Амурская область — 6 (1 выздоровел);
- Магаданская область — 3 (1 выздоровел).
Южный федеральный округ
- Краснодарский край: Краснодар – 215 (32 выздоровели, 3 умерли);
- Ростовская область — 98 (5 выздоровели);
- Волгоградская область — 46 (7 выздоровели);
- Республика Калмыкия — 32 (9 выздоровели);
- Республика Крым – 31 (12 выздоровели);
- Астраханская область — 30;
- Республика Адыгея — 27 (6 выздоровели);
- Севастополь — 7 (4 выздоровели).
Северо-Кавказский федеральный округ
- Республика Дагестан — 100 (9 выздоровели);
- Ставропольский край: Ставрополь – 95 (10 выздоровели, 2 погибли);
- Чеченская Республика — 64 (15 выздоровели, 5 погибли);
- Республика Северная Осетия — Алания — 52(1 выздоровел, 2 погибли);
- Кабардино-Балкарская Республика – 50 (3 выздоровели);
- Республика Ингушетия – 31 (1 погиб);
- Карачаево-Чересская Республика – 16.
Напомним, 14 апреля Андрей Травников не исключил продления режима самоизоляции после 30 апреля.