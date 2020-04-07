В каких городах России выявлен коронавирус: список

сегодня 21:07 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает распространяться по регионам и городам России; на 14 апреля только в двух регионах не выявлено ни одного случая.

Каждый день оперативный штаб передаёт данные о заболевших. И их, к сожалению, становится всё больше и больше. Только за неделю с 6 по 13 апреля количество заражённых коронавирусом выросло в три раза. А за минувшие сутки подтвердили 2792 случая.

В Сибири первые заболевшие были выявлены 14 марта в Кемеровской области, а спустя двое суток в Красноярском крае. В Новосибирской области первого заболевшего госпитализировали 18 марта.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru на 12:00 14 апреля зарегистрировано 21 144 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 172 человека умерли, а 1 705 пациентов уже выздоровели.

Стоит отметить, что по некоторым регионам нет официальных данных, в каком именно городе были выявлены заболевшие.

Центральный федеральный округ

Москва – 13002 (1006 выздоровели, 95 погибли);

Московская область – 2315 (75 выздоровели, 24 погибли);

Брянская область: Брянск — 142 (7 выздоровели);

Рязанская область — 116 (4 выздоровели);

Владимирская область — 100 (1 выздоровел, 2 погибли);

Ивановская область — 96 (8 выздоровели);

Тульская область — 85 (13 выздоровели);

Тамбовская область: Тамбов – 83 (6 выздоровели);

Тверская область: Тверь – 75 (3 выздоровели);

Липецкая область: Липецк – 74 (12 выздоровели);

Воронежская область — 68 (16 выздоровели, 1 погиб);

Курская область — 58 (3 выздоровели);

Смоленская область — 55 (1 выздоровел, 1 погиб);

Калужская область: Калуга – 50 (3 выздоровели);

Белгородская область: Белгород – 41 (3 выздоровел, 1 погиб);

Орловская область — 41 (3 выздоровели);

Ярославская область: Ярославль – 27 (6 выздоровели);

Костромская область — 18 (2 выздоровели, 2 погибли).

Северо-Западный федеральный округ

Санкт-Петербург – 799 (78 выздоровели, 4 погибли);

Республика Коми: Сыктывкар –305 (1 выздоровел, 3 погибли);

Ленинградская область – 190 (5 выздоровели);

Мурманская область: Мурманск — 128 (10 выздоровели, 1 погиб);

Калининградская область: Калининград – 79 (16 выздоровели, 1 погиб);

Вологодская область — 50;

Архангельская область: Архангельск – 32 (5 выздоровели);

Новгородская область — 26 (4 выздоровели);

Псковская область — 21 (6 выздоровели, 2 погибли);

Республика Карелия – 3.

Приволжский федеральный округ

Нижегородская область: Нижний Новгород – 292 (20 — выздоровели, 4 погибли);

Республика Башкортостан — 129 (9 выздоровели, 3 погибли);

Республика Татарстан: Казань – 107 (14 выздоровели);

Республика Марий Эл — 91 (5 выздоровели, 1 погиб);

Пермский край – 87 (16 выздоровели, 3 погибли);

Ульяновская область — 86 (выздоровели 2);

Пензенская область: Пенза — 84 (1 выздоровел, 1 погиб);

Республика Мордовия — 71 (4 выздоровели);

Республика Чувашия — 65 (2 выздоровели);

Оренбургская область — 53 (6 выздоровели, 1 погиб);

Кировская область – 51 (9 выздоровели);

Саратовская область — 49 (6 выздоровели);

Самарская область: Тольятти – 40 (14 выздоровели)

Удмуртская Республика — 27 (3 выздоровели);

Уральский федеральный округ

Свердловская область: Екатеринбург – 95 (37 выздоровели);

Тюменская область: Тюмень – 67 (9 выздоровели, 1 погиб);

Ямало-Ненецкий автономный округ – 66 (1 погиб);

Ханты-Мансийский округ — Югра — 56 (5 выздоровели);

Челябинская область — 48 (12 выздоровели);

Курганская область — 10 (2 выздоровели).

Сибирский федеральный округ

Красноярский край: Красноярск – 215 (17 выздоровели);

Новосибирская область: Новосибирск – 48 (10 выздоровели);

Иркутская область — 41 (4 выздоровели, 2 погибли):

Иркутск – 27,

Ангарск – 3,

Иркутский район – 3,

Аларский район – 2,

Осинский район – 2,

Шелеховский район – 2,

город Усть-Кут – 1,

Братский район – 1;

Иркутск – 27, Ангарск – 3, Иркутский район – 3, Аларский район – 2, Осинский район – 2, Шелеховский район – 2, город Усть-Кут – 1, Братский район – 1; Алтайский край — 36 (3 выздоровели);

Республика Хакасия: Абакан – 20 (3 выздоровели);

Омская область — 20 (7 выздоровели);

Томская область: Томск – 15 (4 выздоровели);

Кемеровская область: Кемерово – 14 (3 выздоровели);

Республика Тыва — 6.

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия — 92 (22 выздоровели, 1 погиб);

Хабаровский край — 54 (7 выздоровели, 2 погибли);

Приморский край: Владивосток – 32 (3 выздоровели, 2 погибли);

Республика Саха (Якутия) — 26 (13 выздоровели);

Камчатский край – 21;

Забайкальский край: Чита – 14 (1 выздоровел);

Сахалинская область — 11 (6 выздоровели);

Еврейская автономная область – 9;

Амурская область — 6 (1 выздоровел);

Магаданская область — 3 (1 выздоровел).

Южный федеральный округ

Краснодарский край: Краснодар – 215 (32 выздоровели, 3 умерли);

Ростовская область — 98 (5 выздоровели);

Волгоградская область — 46 (7 выздоровели);

Республика Калмыкия — 32 (9 выздоровели);

Республика Крым – 31 (12 выздоровели);

Астраханская область — 30;

Республика Адыгея — 27 (6 выздоровели);

Севастополь — 7 (4 выздоровели).

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан — 100 (9 выздоровели);

Ставропольский край: Ставрополь – 95 (10 выздоровели, 2 погибли);

Чеченская Республика — 64 (15 выздоровели, 5 погибли);

Республика Северная Осетия — Алания — 52(1 выздоровел, 2 погибли);

Кабардино-Балкарская Республика – 50 (3 выздоровели);

Республика Ингушетия – 31 (1 погиб);

Карачаево-Чересская Республика – 16.

Напомним, 14 апреля Андрей Травников не исключил продления режима самоизоляции после 30 апреля.