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В Новосибирск летит самолёт из охваченного коронавирусом Таиланда: куда поместят почти 200 пассажиров

сегодня 14:44

Фото с сайта авиакомпании S7

Из Бангкока в Новосибирск летит самолёт; Россия вывозит туристов, оставшихся за границей.

Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачёво совершит посадку лайнер, который привезёт из охваченного коронавирусом Таиланда 197 человек. На данный момент неизвестно, будут они помещены в обсерваторы или отправятся на домашний карантин.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс выполняет авиакомпания S7.

Борт должен был прибыть в Новосибирск в 19:00 по местному времени, но уже сейчас сервис показывает часовую задержку.

Напомним, 6 апреля пассажиров рейса из Москвы отправили из Толмачёво на самоизоляцию.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Таиланд
аэропорт Толмачёво
коронавирус

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