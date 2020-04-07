В Новосибирск придут дожди

сегодня 22:54 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В ближайшие два дня в Западной Сибири будут идти осадки; как правило, это будут дожди, но при понижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

Циклон принёс в Новосибирскую область сырую и пасмурную погоду. В среду, 15 апреля, и в четверг, 16 апреля, в регионе ожидаются дожди, а при понижении температуры возможен снег.

По данным сайта gismeteo.ru,в среду, 15 апреля, погода ожидается ясной с небольшой облачностью. Возможен дождь. Температура воздуха днём +13...+14 градусов, ночью +1...+2. Ветер южный, с переходом на юго-западный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-11. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, к вечеру будет расти.

В четверг, 16 апреля, погода ожидается пасмурной, с небольшими прояснениями. В течении дня возможен дождь. Температура воздуха днём +8...+10 градусов, ночью 0...-1. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, с порывами до 9-17. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, в течение суток будет колебаться.

Напомним, 8 апреля ураган снёс крышу со здания пенсионного фонда в Новосибирской области.