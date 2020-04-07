В Новосибирской области начинается посевная: важен и «каждый штык» и каждый вложенный рубль

сегодня 22:07 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Комитет Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поднял вопрос о необходимости обращения к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о возвращении аграрным предприятиям погектарной поддержки; в нынешней сложной социально-экономической ситуации стабильность АПК важна как никогда.

В числе важнейших вопросов, возникших к началу посевной, комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям сегодня обсудил обращения, поступившие в Законодательное собрание от Советов депутатов Чановского и Купинского районов.

Как пишут депутаты западных районов области, оказываемая в предыдущие годы государственная поддержка позволила сельхозтоваропроизводителям увеличить посевные площади и поголовье скота, стабилизировать финансовую и экономическую ситуацию предприятий, создать дополнительные рабочие места. Все это многие из аграрных предприятий могут потерять. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 г. № 1573, субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ (несвязанная поддержка) будет предоставляться только сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Критерии малого предпринимательства — численность работников до 100 человек и годовая выручка от реализации продукции не более 800 миллионов рублей.

Купинском районе под эти критерии не подпадают три сельхозпредприятия, а в Чановском два – ООО «Красносельское» и ООО «Советская Родина», на долю которых приходится более 20 процентов посевных площадей и 42% молочного поголовья района, и которые теперь рискуют остаться без поддержки из федерального бюджета со всеми вытекающими последствиями, поскольку сельхозпроизводитель в селе, как правило, является единственным градообразующим предприятием.

«Получается, по сути, поддержку получат те, кто, в большинстве своем, сезонными работами занимается, не держит скот, не содержит деревню, — обратил внимание депутатов на заседании комитета председатель регионального парламента Андрей Шимкив. — На сегодня у нас есть даже решение сессии районных Советов Чановского, Купинского районов, некоторые другие районы также просят обратиться в министерство и поднять эту норму со ста человек, по крайней мере, до «среднего» бизнеса. То есть, двухсот или двухсот пятидесяти человек. Мы готовы вынести обращение к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву на ближайшую сессию Законодательного собрания».

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко уточнил, что выделяемые из областного бюджета деньги – это 280 рублей на гектар. По условиям федерального софинансирования эти средства распределяются только среди хозяйств численностью до 100 человек.

«Это компенсирующая мера. Нам дали сумму бюджетных обязательств, а мы делим на эти гектары — с учетом коэффициента, без учета коэффициента, но сумма стабильная. Её мы не имеем никаких прав и полномочий перераспределить на другие направления», — пояснил Евгений Лещенко.

По мнению председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, заданные условия получения погектарной поддержки не способствуют развитию в регионе животноводства.

«Произойдёт перераспределение средств с тех хозяйств, которые занимаются не только растениеводством, но и животноводством. Они, возможно, будут лишены этой господдержки, В то время, как правительство и Законодательное собрание делают всё, чтобы у нас развивалось животноводство, эти предприятия выпадают из этой господдержки. Поэтому мы и обращаемся с просьбой расширить границу поддержки предприятий до 250 человек. Это позволит в частности оказать поддержку тем животноводческим предприятиям, у которых есть проблемы, в частности в связи с лейкозом, и которым приходится вкладывать дополнительные и немалые средства в обновление стада».

После бурного обсуждения, профильный комитет областного парламента единогласно принял решение вынести обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву на сессию Законодательного собрания, которую планируют провести 30 апреля.

Подводя итог обсуждению, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметил, что АПК области довольно стабильно прошёл проверку повышенным спросом, в очередной раз показав, насколько для страны и региона важно и необходимо обеспечение продовольственной безопасности.

«Начинается посевная и сегодня «каждый штык важен», — напомнил Андрей Шимкив слова президента России. – А каждый вложенный сегодня рубль — обернётся не только продовольственным достатком, но социально-экономической стабильностью в районах. Поэтому очень важно, что правительством региона принято оперативное решение о возобновлении рабочего графика на предприятиях аграрного комплекса. И я прошу вас всех поддерживать постоянную связь с хозяйствами и, пускай даже в режиме «удалёнки», оперативно реагировать, если возникают проблемы».

Напомним, 14 апреля жителям Юго-западного жилого массива слушали песни военных лет на балконах.