«В парикмахерскую – можно, а в церковь – нельзя?»: верующих возмутило закрытие храмов на Пасху в Новосибирске

сегодня 18:32 Поделиться

Фото из группы «Новосибирская Митрополия» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирская митрополия закрывает все храмы и церкви региона из-за сложной эпидемиологической ситуации в области; верующим предложили смотреть службы в онлайн-режиме.

Верующих Новосибирска возмутило решение главного санитарного врача региона о временном запрете для прихожан посещать церкви и храмы. Православные называют происходящее «позором» и «маловерием» и задаются вопросом – почему парикмахерские и салоны красоты открыты, а церкви – нет. Своими комментариями верующие делятся в группе «Новосибирская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте».

Разговоры о возможном ограничении доступа в храмы в регионе ходили не один день. Особенно они активизировались накануне больших православных праздников – Вербного воскресенья и Пасхи, которые отмечаются 12 и 19 апреля соответственно.

Лучше дома

Вплоть до минувшей пятницы, 10 апреля, решения о закрытии религиозных организаций у властей Новосибирской области явно не было. По крайней мере на брифинге с журналистами глава региона Андрей Травников чётко дал понять, что никаких препятствий желающим прийти в храм чинить не будут.

В то же время губернатор призвал не игнорировать требования безопасности и по возможности молиться дома.

«Очаги заражения»

На фоне эпидемии коронавируса в сети даже появилась петиция новосибирских активистов, которые просили губернатора региона Андрея Травникова закрыть храмы на Пасху.

Автор этого обращения – Иветта Аврорина – отметила, что в Новосибирской епархии 210 приходов и молитвенных помещений.

«И каждый из них может стать очагом заражения», – говорится в тексте петиции.

В ситуации, когда пик коронавируса ещё не пройден, общественница считает невозможным поощрять массовые собрания людей.

«В ситуации развивающейся эпидемии приоритетом должны быть здоровье и жизнь граждан. Поэтому мы требуем соблюдения режима самоизоляции для всех без исключения», – говорится в тексте.

К обеду 14 апреля петицию уже подписали больше 1300 человек.

Служба в режиме онлайн

Сегодня, 14 апреля, за четыре дня до Светлого праздника Пасхи, ситуация в корне поменялась. Несмотря на то, что в регионе за последние сутки не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом, в Роспотребнадзоре решили пойти на крайние меры.

«Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской православной церкви, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования зданий храмов, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.

В связи с изложенным выше предписанием богослужения во всех храмах Новосибирской епархии будут совершаться при участии только духовенства и приходских сотрудников, присутствие которых необходимо.



Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции», – говорится в официальном сообщении Новосибирской митрополии.

Реакция

На эту новость верующие отреагировали ожидаемо. В комментариях некоторые ограничились лаконичными «Очень жаль» и «Не верится», другие откровенно возмутились принятым решением.

«Ну что можно сказать. Маловерие. Никогда в Истории Русской Православной Церкви такого безобразия не было», – написала пользователь по имени Марина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. ред.).

«Не быть на службе,не освятить куличи..Да что же это такое??Пойду,постригусь и ногти покрашу-это нынче нужнее и безопаснее!Так кто-то умный решил!» – согласилась с ней Любовь.

«Верх лицемерия — открывать салоны красоты и одновременно закрывать храмы? Это как?» – не сдержался Владимир.

«Надо бежать к Богу, а мы от него», – подытожила Светлана.

Напомним, 13 апреля Московская епархия подтвердила заражение коронавирусом 18 местных священников.