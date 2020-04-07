В России поставлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

сегодня 15:00 Поделиться

Фото оперативного штаба

Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек; за сутки выявили рекордное количество больных.

В России установлен очередной рекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. По данным оперативного штаба на 14 апреля, в стране зафиксировано 2774 новых случаев заболевания. Накануне выявили 2558 заражённых.

Общее число заболевших в стране достигло 21 102 человек. Больше всего заражённых в Москве – 13 002 человека, из которых 1489 – новые случаи.

За всё время от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погибли 170 человек. За сутки зафиксировали 22 летальных исхода. Выздоровели 1694 человека.