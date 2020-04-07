В России поставлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
Фото оперативного штаба
Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек; за сутки выявили рекордное количество больных.
В России установлен очередной рекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. По данным оперативного штаба на 14 апреля, в стране зафиксировано 2774 новых случаев заболевания. Накануне выявили 2558 заражённых.
Общее число заболевших в стране достигло 21 102 человек. Больше всего заражённых в Москве – 13 002 человека, из которых 1489 – новые случаи.
За всё время от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погибли 170 человек. За сутки зафиксировали 22 летальных исхода. Выздоровели 1694 человека.
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