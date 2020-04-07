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В России за сутки зарегистрировано 2774 случаев заражения коронавирусом

сегодня 14:32

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу; за сутки выявили больше 2770 новых случаев.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, по данным на утро 14 апреля, в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.

За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Россия
коронавирус
заболевшие

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