В России за сутки зарегистрировано 2774 случаев заражения коронавирусом
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Число заражённых коронавирусом в России превысило 21 тысячу; за сутки выявили больше 2770 новых случаев.
Как сообщает федеральный оперативный штаб, по данным на утро 14 апреля, в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе, зафиксировано 22 летальных исхода.
За сутки по России полностью выздоровели 224 человека.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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