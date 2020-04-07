В столице умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом

сегодня 07:42 Поделиться

Фото pixabay.com

Ещё 13 человек с коронавирусом умерли в Москве; один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.

За последние сутки в Москве умерли ещё 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

"В Москве скончались 13 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет. 29-летняя пациентка имела синдром Дауна", — сообщили в штабе.

Уточняется также, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: хронический бронхит, гипертонию, кардиосклероз. Пять пациентов страдали сахарным диабетом. Один из умерших лечился в частном медицинском учреждении.

Напомним, коронавирус в Москве нашли у сотрудников Большого театра.