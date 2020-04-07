Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Вечер с симфоническим оркестром – 2» из филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:30

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. Во вторник, 14 апреля, в рамках открытого цикла трансляций прозвучит концерт Симфонического оркестра.

В программе прозвучат произведения Николая Черепнина. «Зачарованное царство», симфоническая поэма; Сергея Прокофьева «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром»; и Сергея Рахманинова «Симфония № 1» в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра. Дирижёр Димитрос Ботинис (г. Москва).

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская филармония
концерт
дома лучше

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

83886
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70071
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
61540
На Новосибирск надвигается штормовой ветер скоростью до 100 километров в час: синоптики рассказали, когда стихия может ударить по региону
48956
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
48818
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
45524
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
33065
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии