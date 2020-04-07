«Вечер с симфоническим оркестром – 2» из филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:30 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. Во вторник, 14 апреля, в рамках открытого цикла трансляций прозвучит концерт Симфонического оркестра.

В программе прозвучат произведения Николая Черепнина. «Зачарованное царство», симфоническая поэма; Сергея Прокофьева «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром»; и Сергея Рахманинова «Симфония № 1» в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра. Дирижёр Димитрос Ботинис (г. Москва).

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.