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Видео: вернувшихся из Таиланда новосибирцев погрузили в автобусы под контролем ОМОНа и полиции

сегодня 22:17

Фото мвд.рф

Почти 200 жителей Новосибирска вернулись сегодня из Таиланда; все они отправятся на принудительный карантин.

Вернувшихся из Таиланда жителей Новосибирской области отправили на самоизоляцию на автобусах. Об этом Сиб.фм сообщил один из сибиряков, летевших бортом S7 Бангкок-Новосибирск. Самолёт приземлился в аэпропорту Толмачёво сегодня вечером, 14 апреля. Собеседник отметил, что жителей города и области отправили домой на 8 автобусах в сопровождении кортежа полиции.

В аэропорту, отмечают сибиряки, их встречали врачи, сотрудники Роспотребнадзора и ОМОН.

Всего в Новосибирск прибыли 197 туристов из Таиланда. Все они отправятся на карантин в домашних условиях. Жителей других регионов, которые прилетают из-за границы, отправляют на изоляцию в обсерваторы.

Напомним, сегодня застрявшие во Вьетнаме новосибирцы обратились к губернатору за помощью.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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