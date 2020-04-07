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Заражаются молодые: коронавирус в Красноярске ставит новые рекорды

сегодня 15:43

Фото с сайта pixabay.com

Среди регионов Сибири Красноярский край лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом; на утро 14 апреля положительный тест на COVID-19 получил 21 пациент.

Более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России на утро 14 апреля. При этом среди регионов Сибирского федерального округа по числу положительных тестов на COVID-19 лидирует Красноярский край – там заболел 21 человек.

Как сообщает региональный оперативный штаб, всего в субъекте коронавирус подтверждён у 131 пациента. При этом 17 из них уже вылечили, 114 остаются в стационаре.

На 14 апреля под наблюдением врачей находятся сегодня 4155 человек, которые контактировали либо могли контактировать с заболевшими.

Что касается возраста заразившихся коронавирусом красноярцев, то распределение выглядит следующим образом: пациентов до 18 лет – 6,6 %; от 18 до 45 лет – 38,6 %; от 45 до 60 лет – 28,3 %; от 65 до 80 лет –17 %; старше 80 лет – 9,5 %.

Напомним, 14 апреля в России был зафиксирован рекорд по уровню смертности от коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

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