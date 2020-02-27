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Жестокое убийство кота Моти в Новосибирске: назначены дата и место суда

сегодня 09:22

Фото из группы «Остановим новосибирских живодёрок» соцсети «ВКонтакте»

Первое судебное заседание по делу об убийстве кота Моти в новосибирском Академгородке состоится уже в следующий понедельник, 20 апреля; процесс будет проходить в закрытом режиме.

Суд Советского района Новосибирска начинает рассматривать дело о зверском убийстве кота Моти, первое заседание назначено на 20 апреля. Об этом сообщается в группе «Остановим новосибирских живодёрок» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе уточняется, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Как ранее писал Сиб.фм, обвиняемой по делу проходит 17-летняя жительница Новосибирска – ей вменяют жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель.

Расследование дела о преступлении, которое произошло ещё в августе 2019 года, завершилось накануне – следователи передали материалы дела в суд.

По версии правоохранителей, «девушка, страдающая хроническим психическим расстройством, в августе 2019 года поймала в подъезде дома кота, занесла к себе в квартиру и, используя имеющийся у неё в жилище острый предмет, нанесла коту по кличке Мартин повреждения, в результате которого наступила его смерть».

В пресс-службе следкома отметили, что прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения к обвиняемой принудительной меры медицинского характера.

Напомним, в феврале 2020 года жители Академгородка нашли в мусорном баке останки расчленённой собаки.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

кот Мотя
Новосибирск

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