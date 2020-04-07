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Жителей Новосибирской области приглашают принять участие в сборе материалов для интерактивной выставки о Великой Отечественной войне

сегодня 21:29

Фото из архива Сиб.фм

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте сбора информационных материалов для демонстрации в рамках интерактивной выставки; она посвящена героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Цель интерактивной выставки – показать годы войны через судьбы людей разных народов Советского Союза, рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур наполняли силой, мужеством и стойкостью сердца людей, как жизненные пути этносов вплетались в канву общей истории великого народа, одержавшего победу над фашизмом.

ФАДН России приглашает всех желающих принять участие в организации данной выставки и прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru в срок до 30 апреля.

Автор:
Антон Яковлев

Теги

выставки
Правительство Новосибирской области
75-летие Победы

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