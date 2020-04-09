Андрей Травников: Новый инфекционный госпиталь не позволит распространить коронавирус в другие стационары Новосибирской области

вчера 22:36 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил возможности созданного на базе Городской клинической больницы №11 инфекционного госпиталя; после перепрофилирования помещений уже с 20 апреля здесь будут оказывать помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию в стационарных условиях.

Министр здравоохранения Константин Хальзов и главный врач ГКБ №11 Алексей Величко доложили главе региона о практически полной готовности переоборудованного инфекционного госпиталя. В основном остались вопросы организационного характера. Например, нужно обновить навигационные таблички, в связи с тем, что назначение практически всех отделений поменялось. Теперь вместо многопрофильной клиники будет работать специализированная больница для приема пациентов с потенциальным заболеванием COVID-19.

Как рассказал губернатор, на встрече с главными врачами основных новосибирских клиник, было принято решение использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для COVID-19, а как распределительный центр. Это сделано для исключения или минимизации рисков возникновения внутрибольничных инфекций

«Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса – это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи», — уточнил Андрей Травников.

После оперативно проведённого тестирования, при подтверждении коронавирусной инфекции пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. Если тесты будут отрицательными, то больных будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи.

«Это потребует организационной работы перемаршрутизации, но мы считаем, что это абсолютно нужное, верное решение в условиях, когда мощности нам еще позволяют использовать площади достаточно гибко. Это позволит нам минимизировать риски завоза инфекции в другие стационары», – отметил губернатор.

В помещениях инфекционного госпиталя уже завершены строительно-монтажные, электромонтажные работы. Так было увеличено количество точек питания для подключения электрооборудования, установлена дизель-генераторная установка мощностью 300 кВт для обеспечения бесперебойного электроснабжения, проведён монтаж санитарных пропускников, систем снабжения медицинскими газами.

Проведена закупка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов, индивидуальных средств защиты, дезсредств. Весь медперсонал прошёл дополнительное обучение по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Главе региона рассказали, что в ГКБ №11 уже есть в наличии 40 аппаратов ИВЛ для проведения инвазивной вентиляции легких, из них 24 аппарата получены из резерва министерства здравоохранения Новосибирской области.

Напомним, 15 апреля Андрей Травников обсудил с профсоюзами поддержку медиков.