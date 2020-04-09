Анна Попова: почти 30 % – это люди с бессимптомным течением коронавирусной инфекции

сегодня 10:59 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса и когда ждать пика эпидемии; один из вопросов был связан с бессимптомным течением заболевания.

Главный санитарный врач России Анна Попова в интервью на Первом канале сообщила, что около 30 % обследованных на наличие коронавируса людей заражены, но у них не проявляются симптомы заболевания.

«Если в начале марта таких было всего около 10 %, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, среди выявленных инфицированных людей 52 % были люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом», – рассказала Анна Попова.

Она призвала россиян находиться дома. Кроме того, необходимо проводить тесты не только тем, кто болен, но и гражданам без клинических проявлений болезни.

По словам главного санитарного врача России, в Москве тесты на наличие коронавируса делают в десяти клиниках. В первую очередь проверяют иммунитет у тех, кто работает с больными или контактировал с ними. Это нужно для того, чтобы понимать, какие меры защиты им нужны. На следующей неделе подобное тестирование будет запущено в регионах России.

Анна Попова также рассказала, что если прирост числа заболевших не превысит 20 %, а сейчас он равен 17-18 %, то система здравоохранения, выстроенная в России выдержит испытание.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что снятие режима самоизоляции зависит, прежде всего, от самих граждан. Результаты уже будут известны к концу текущей недели или в начале следующей.

Напомним, 15 апреля в Новосибирске откроют госпиталь для больных коронавирусной инфекцией.