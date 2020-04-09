Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«Бесплатный лес» уйдёт с «чёрного рынка»: депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили процедуру контроля оборота древесины

сегодня 18:27

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям одобрил введение контроля за выделяемой жителям древесиной; ориентировочно закон будет принят уже этим летом.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям был рассмотрен законопроект об изменениях в областной Закон № 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области».

Законопроект внесла старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региональной власти Елена Зерняева. В своём докладе она отметила, что Лесной кодекс Российской Федерации разрешает гражданам заготавливать древесину для собственных нужд. Статьёй 2 Закона 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» установлены такие порядок и нормативы, в том числе для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства – однократно до 100 кубических метров деловой древесины; для ремонта индивидуального жилого дома, квартир в двухквартирных жилых домах – до 30 кубических метров деловой древесины в расчёте на 10 лет на один объект индивидуального жилого дома, квартиру в двухквартирном жилом доме. Частью 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации установлен запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

На сегодня предусмотренной законом мерой поддержки воспользовались около 2 500 жителей области. При этом, по убеждению председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, не менее 70–80 % древесины, как и дрова, отпускаемые селянам по льготным ценам, перепродаются на «чёрном рынке». Проблема в том, что прежде у региональных властей не было полномочий контролировать использование древесины. Однако, как отметил председатель комитета Олег Подойма, во взаимодействии с прокуратурой удалось найти законный механизм, позволяющий осуществлять контроль. После принятия законопроекта (ориентировочно – в июне) надзорные функции будут возложены на министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Депутаты аграрного комитета, долгое время при поддержке спикера Андрея Шимкива выступавшие за учреждение областного контроля за оборотом древесины, единодушно поддержали законопроект и решили внести его на сессию Законодательного собрания для рассмотрения и принятия в первом чтении.

Напомним, 14 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение об обращении к министру сельского хозяйства.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирская область
Законодательное собрание

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

116364
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
84318
Чихать хотели: Новосибирск вышел в лидеры в стране, обогнав Москву и Красноярск по числу нарушений режима самоизоляции
70848
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
49561
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
49081
Коронавирус в Новосибирске – у пяти человек подтвердили диагноз: сообщение оперативного штаба на 11:00 9 апреля
34619
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
33221
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии