«Бесплатный лес» уйдёт с «чёрного рынка»: депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили процедуру контроля оборота древесины

сегодня 18:27 Поделиться

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям одобрил введение контроля за выделяемой жителям древесиной; ориентировочно закон будет принят уже этим летом.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям был рассмотрен законопроект об изменениях в областной Закон № 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области».

Законопроект внесла старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами региональной власти Елена Зерняева. В своём докладе она отметила, что Лесной кодекс Российской Федерации разрешает гражданам заготавливать древесину для собственных нужд. Статьёй 2 Закона 130-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области» установлены такие порядок и нормативы, в том числе для строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства – однократно до 100 кубических метров деловой древесины; для ремонта индивидуального жилого дома, квартир в двухквартирных жилых домах – до 30 кубических метров деловой древесины в расчёте на 10 лет на один объект индивидуального жилого дома, квартиру в двухквартирном жилом доме. Частью 4.1 статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации установлен запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому иными способами древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

На сегодня предусмотренной законом мерой поддержки воспользовались около 2 500 жителей области. При этом, по убеждению председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, не менее 70–80 % древесины, как и дрова, отпускаемые селянам по льготным ценам, перепродаются на «чёрном рынке». Проблема в том, что прежде у региональных властей не было полномочий контролировать использование древесины. Однако, как отметил председатель комитета Олег Подойма, во взаимодействии с прокуратурой удалось найти законный механизм, позволяющий осуществлять контроль. После принятия законопроекта (ориентировочно – в июне) надзорные функции будут возложены на министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Депутаты аграрного комитета, долгое время при поддержке спикера Андрея Шимкива выступавшие за учреждение областного контроля за оборотом древесины, единодушно поддержали законопроект и решили внести его на сессию Законодательного собрания для рассмотрения и принятия в первом чтении.

Напомним, 14 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли решение об обращении к министру сельского хозяйства.