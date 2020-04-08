Беспроцентные кредиты на зарплату: как малому и среднему бизнес получить поддержку во время пандемии коронавируса

сегодня 13:52 Поделиться

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Банки начали предоставлять беспроцентные кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса; компании не будут штрафовать за задержку поставок товаров, работ и услуг.

Глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал о том, что для бизнеса сейчас предоставляются такие меры поддержки, о которых раньше говорить не приходилось. Механизмы разработаны, апробированы и активно внедряются на практике, сообщил эксперт Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Браверман рассказал о мерах поддержки, а также обозначил ключевые моменты, которые будут влиять на малое и среднее предпринимательство. В частности, он упомянул о важности сохранения для таких предприятий заказов от крупного бизнеса как основного заказчика МСП.

Из-за новых обстоятельств на рынке для малых и средних предприятий обеспечат следующие условия: компании не будут штрафовать за задержку поставок товаров, работ и услуг, а также предоставят 30 % аванс на тендерах для исполнения контракта.

Отдельно Браверман остановился на поддержке со стороны банков. Сейчас кредитные организации уже предоставляют беспроцентные кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы они выплачивали зарплаты сотрудникам. По словам Бравермана, банковская система готова к таким инструментам: механизмы разработаны, апробированы и активно внедряются на практике.

Сегодня компании могут получить кредит на определённую сумму, исходя из простой формулы – шесть минимальных размеров оплаты труда, умноженные на количество работников. Подобных соглашений уже заключено на 500 миллионов рублей, и эта цифра будет расти. К программе присоединились профильный МСП-банк, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк.

Важно, что предприятия малого и среднего бизнеса, получившие такие кредиты, смогут выплачивать их в течение долгого времени и по частям. В МСП-банке уже заключили ряд соглашений, которые позволят бизнесу сохранить 2 500 рабочих мест. К подобным соглашениям готовы и другие крупные банки – как государственные, так и коммерческие.

Напомним, в начале апреля Сиб.фм рассказывал, какие категории ещё поддержат в период пандемии коронавируса.