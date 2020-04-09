Больше 120 тысяч человек погибли от коронавируса в мире

сегодня 00:09 Поделиться

Фото Pixabay

Число летальных исходов от коронавируса в мире растёт с каждым днём; сегодня их стало больше 120 тысяч.

В мире зафиксировали 121793 летальных исхода от коронавируса на вечер 14 апреля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на сайт Worldometer, который собирает статистику о пандемии в мире.

Всего на сегодняшний день на планете зарегистрировано 1,947 миллиона заражённых. Больше всего больных в США — 587 тысяч. В Америке от коронавируса погибли 23,6 тысяч человек. В Италии скончались 20,5 тысяч. На третьем месте сейчас Испания, где погибли 18 тысяч человек.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 21102 заражённых. Погибли 170 человек.

Напомним, сегодня в Новосибирске погиб первый пациент с коронавирусом.