Больше 120 тысяч человек погибли от коронавируса в мире
Фото Pixabay
Число летальных исходов от коронавируса в мире растёт с каждым днём; сегодня их стало больше 120 тысяч.
В мире зафиксировали 121793 летальных исхода от коронавируса на вечер 14 апреля. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на сайт Worldometer, который собирает статистику о пандемии в мире.
Всего на сегодняшний день на планете зарегистрировано 1,947 миллиона заражённых. Больше всего больных в США — 587 тысяч. В Америке от коронавируса погибли 23,6 тысяч человек. В Италии скончались 20,5 тысяч. На третьем месте сейчас Испания, где погибли 18 тысяч человек.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 21102 заражённых. Погибли 170 человек.
Напомним, сегодня в Новосибирске погиб первый пациент с коронавирусом.
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