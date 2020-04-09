Число безработных в России не увеличилось: отчитались Путину
Фото с сайта Кремля
В России, по данным Минтруда, не стало больше безработных; данные сравнили с мартом 2019 года.
Министр труда России доложил сегодня во время совещания с президентов России, что в стране не выросло количество безработных.
Ситуация остаётся стабильной. Данные по занятости населения не изменились по сравнению с мартом 2019 года.
Как сообщили в правительстве, особое внимание уделяется людям в уязвимом для коронавируса возрасте.
На 14 дней они могут уйти на больничный.
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