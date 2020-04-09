Давка и хаос: проверка пропусков в Москве обернулась огромными очередями на входах в метро

сегодня 15:52 Поделиться

Фото из тг-канала "Короновирус. Новости COVID-19"

Огромные очереди образовались сегодня у входа в метро в Москве; в подземку жителей столицы пускают только после проверки на наличие пропуска.

Проверки пропусков, разрешающих жителям Москвы перемещаться по городу, обернулась давками и очередями на входах в столичную подземку. Полицейские не справляются с наплывом пассажиров, у каждого из которых необходимо проверить документы. Фото и видео из очередей, в которых явно не соблюдается социальная дистанция, 15 апреля заполнили соцсети.

Власти Москвы быстро отреагировали на происходящее. В частности, мэр столицы Сергей Собянин, назвал утренние очереди в метро "критичными" и пообещал продумать варианты, как сделать проверку пропусков автоматизированной. Пока же градоначальник попросил главу московского ГУВД организовать работу таким образом, чтобы не допускать массового скопления людей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, с 15 апреля в Москве и Подмосковье все поездки на общественном, личном транспорте и такси возможны только при наличии цифровых пропусков. Для пешеходов пропуска пока не нужны.

Напомним, в первый же день начала оформления пропусков заявки на получение документа подали 700 тысяч человек.