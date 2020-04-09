Депутаты Заксобрания могут разрешить правительству Новосибирской области менять мусорного оператора

сегодня 20:03 Поделиться

Фото Законодательного собрания

Одно из ключевых решений заседания комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам — наделение регионального правительства полномочиями по смене регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

В среду, 15 апреля, состоялось заседание строительного комитета. В частности, комитет рассмотрел вопрос о проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления"». В итоге было вынесено следующее решение — рекомендовать Законодательному собранию Новосибирской области к принятию названного законопроекта в двух чтениях.

Важнейшее нововведение, предлагаемое этим законопроектом, — «дополнено полномочие правительства Новосибирской области в части утверждения порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — как сказано в пояснительной записке к документу.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский. По его словам, федеральное законодательство позволяет вносить подобные изменения, чтобы региональное правительство могло расторгать договор с региональным оператором в одностороннем порядке.

«Когда в других регионах России региональные правительства лишают регоператор его статуса, вторая сторона подает в суд, и начинается безвластие на два-три месяца: непонятно, кто мусор собирает, непонятно, кто вывозит», — объяснил необходимость законопроекта Дмитрий Козловский.

Заместитель председателя комитета также напомнил, что к нынешнему региональному оператору — «Экология-Новосибирск» — накопилось немало претензий со стороны перевозчиков отходов. Они предъявили регоператору финансовые претензии по итогам 2019 года, пытаются обосновать свою позицию в судах.

«Более того, регоператор опять плохо рассчитывается именно в 2020 году, — добавил парламентарий. — Некоторые операторы молчат, а некоторые уже начали открыто говорить, что их это не устраивает. Думаю, что пункт, который мы сейчас вносим в законодательство, немножко "взбодрит" нашего регоператора, заставит его задуматься».

Тем не менее, законодатель напомнил, что на данный момент никакого коллапса в Новосибирской области с вывозом мусора нет.

Кроме того, комитет согласовал проект изменений в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

«Программа, рассчитанная на несколько лет вперед, уточнена, — объяснил Дмитрий Козловский. — К сожалению, она уменьшается, поскольку сокращено на 375 миллионов рублей федеральное финансирование. Значит, в области будет построено меньше полигонов для складирования мусора. Тем не менее, нам есть к чему стремиться и над чем работать».

Напомним, 15 апреля депутаты Законодательного собрания Новосибирской области утвердили процедуру контроля за оборотом древесины.