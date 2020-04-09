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Дискриминация по религиозному основанию: новосибирские православные требуют пустить их в храмы на Пасху

сегодня 13:24

Фото с сайта Новосибирской митрополии

Православные верующие Новосибирска создали петицию с требованием открыть храмы на Пасху; под обращением уже подписались более 300 человек.

На сервисе change.org появилась петиция новосибирских православных верующих. Возмущённые закрытием храмов на Пасху, люди требуют отменить это решение. Петиция адресована митрополиту Никодиму, настоятелям храмов, губернатору Новосибирской области и прокурору региона.

По мнению верующих, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области является благополучной, так что скопление людей в одном месте допустимо.

Автор петиции называет запрет на посещение храмов дискриминацией по религиозному основанию и нарушением прав верующих.

«Будучи законопослушными гражданами России, мы обращаем внимание на несоответствие законодательству Российской Федерации, указанных выше распоряжений. Это даёт право считать данные распоряжения юридически недействительными и не следовать им», – говорится в тексте петиции.

Верующие попросили губернатора Травникова найти условия и выработать дополнительные правила, при которых участие в богослужениях будет возможным.

«Мы обращаемся к прокурору Новосибирской области. Уважаемый Яков Евгениевич! Мы просим Вас обратить внимание на незаконность действий заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Ильиных Натальей Витальевной. Мы просим Вас строго проконтролировать законность действий МВД и других органов власти в отношении возможного нарушения гражданских и религиозных прав православных верующих», – говорится в тексте петиции (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Авторы обращения попросили митрополита Никодима отменить своё решение и вместе с паствой войти в храмы.

Напомним, в Новосибирске 14 апреля умер пациент с коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

петиция
пасха
коронавирус
Новосибирск

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