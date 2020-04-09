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Два больных коронавирусом выписаны из больницы в Новосибирской области

вчера 22:41

Фото Pixabay

В Новосибирске выздоровели ещё два человека с подтверждённым коронавирусом; общее число выявленных случаев в регионе — 53 человека.

Ещё два пациента с коронавирусом выписаны из больницы в Новосибирске. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб региона. По данным медиков, общее число выздоровевших достигло 14 человек.

На сегодняшний день в Новосибирской области выявлено 53 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердился диагноз ещё у 7 человек. Один из них в Бердске.

Также известно об одном летальном исходе. Накануне, 14 апреля, скончался 68-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом. Он страдал многими сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, ожирением и ишемической болезнью сердца.

Напомним, сегодня число заражённых коронавирусом в России превысило 24 тысячи человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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