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«Два отрицательных анализа»: главный врач Коммунарки вылечился от коронавируса

сегодня 12:19

Фото со страницы Дениса Проценко в Facebook, скриншот страницы Facebook Нюты Федермессер, из группы «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте»

Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке победил коронавирус; медик готов вернуться к полноценной работе.

Главврач московской больницы Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», – написал он 15 апреля.

О заражении главного врача коронавирусом стало известно 31 марта. СМИ сообщили, что медик до выявления вируса контактировал с большим количеством людей. В том числе накануне в стационар приезжал президент Владимир Путин.

После постановки диагноза Проценко, как он сам заявил, самоизолировался в рабочем кабинете. Однако недавно в сети появилась информация о том, что доктор якобы был замечен в одном из столичных мотосалонов.

Напомним, 31 марта Сиб.фм рассказал, с кем, кроме Путина, контактировал доктор, прежде чем узнал о заражении.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Проценко

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