ЕГЭ и ОГЭ-2020: расписание изменили из-за коронавируса – даты экзаменов

сегодня 13:21 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Онлайн ЕГЭ и ОГЭ проводить не будут; предварительная дата сдачи экзаменов – 8 июня.

Из-за эпидемии коронавируса школьники были переведены на дистанционное обучение. Однако сдавать экзамены они будут традиционным способом.

О формате, сроках и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам Музаева, онлайн ЕГЭ и ОГЭ проводить не будут. Пока этот вариант даже не рассматривается. Сейчас предварительная дата сдачи экзаменов – 8 июня, но окончательное решение будет принято после майских праздников с учётом рекомендаций специалистов в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Мы выслушаем все рекомендации, в том числе от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, и примем решение. Самое главное для нас – здоровье детей и педагогов», – сообщил Анзор Музаев.

Пока действует режим самоизоляции, школьники вынуждены готовиться, а преподаватели помогать в подготовке, дистанционно. Это новый, непривычный формат. Поэтому руководители предметных комиссий разработали методички по подготовке к экзаменам по каждому предмету в помощь школьникам и педагогам.

Все материалы уже доступны на сайте Федерального института педагогических измерений в текстовом и видеоформате.

Напомним, в начале апреля новое расписание ЕГЭ представили в Министерстве просвещения.